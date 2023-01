Von der Kruste bis zum Kern - Reise ins Innere der Erde

Was wir von unserem Heimatplaneten zu Gesicht bekommen, ist nur die Oberfläche. Selbst tiefste Bohrungen sind nicht mehr als Pikser in der Haut der Erde. Die gut 6300 Kilometer bis zu ihrem Mittelpunkt wird nie ein Mensch durchteufen. Zu unwirtlich und lebensfeindlich sind die Bedingungen dort. Dennoch gibt es heute ein detailliertes Bild vom Aufbau der Erde und den Prozessen, die sich in ihr abspielen. Durch sie ist unser Planet bewohnbar, seine Oberfläche in ständiger Bewegung, entstehen Gebirge und Meere, Erdbeben und Vulkanausbrüche, Rohstoffe und Energie.