Von der Ludwig-Hofacker-Kirche in Rielingshausen über die Burg Steinheim zur Alexanderkirche in Marbach

Das malerische, seit 1322 württembergische Dorf Rielingshausen ist bekannt als letzte Wirkungsstätte des Erweckungspredigers Ludwig Hofacker (1798-1828), seit 1826 Pfarrer an der spätgotischen und klassizistischen Pfarrkirche St. Petrus.

Nächstes Ziel ist der 286 m hoch über dem Murrtal gelegene Burgberg von Steinheim. Die Burg ist der Geburtsort der Elisabeth v. Steinheim, die als Wohltäterin, Klostergründerin und Freundin Graf UIrich I. v. Württemberg unvergessen ist. Die spätgotische Alexanderkirche von Marbach ist ein baugeschichtliches Juwel und die einzige Kirche in Württemberg, die diesem Heiligen geweiht ist. Außerdem beherbergt diese mit der 1868 von Louis Voit in Durlach gefertigten Orgel, die letzte erhaltene hochromantische ihrer Art. Abschließend kehren wir in Marbach zum Essen ein und fahren dann mit der S-Bahn wieder zurück. Maiwanderung mit Dr. Jörg Alexander Mann. Gebühr: 25,00 Euro. Die Kosten für die Einkehr sind nicht in der Gebühr enthalten. Anmeldung bei der Schiller-VHS erforderlich.