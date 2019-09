Brezel-Brezel

Fortsetzung von der Prinzessin, dem Bäckerjungen und dem Fuchs.

für Erwachsene und Kinder ab 3 Jahren Stück: Peter Kundmüller.

Spiel und Marionetten : Veit Utz Bross

Kostüme und Bühnenbild: Sibylle Bross

Spieldauer: ca 35 Minuten

Auch dieses Stück spielt in Waiblingen mit der gleichen Besatzung wie beim Stück “Von der Prinzessin, dem Bäckerjungen und dem Fuchs“. Der Bäckerjunge bäckt die besten Brezeln in Waiblingen während dem Bucklige Bäckermeister alles Brot hart und ungenießbar wird. Sein Ofen ist verhext. Natürlich will er auch so gute Brezeln wie der Bäckerjunge backen und er will mit unsauberen Mitteln an das Rezept der Brezeln. Die Prinzessin und des Bäckerjungen werden entführt. Aber natürlich geht alles gut aus, der Fuchs erlöst den buckligen Zwerg und seinen Backofen.