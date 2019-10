Rotkäppchen und der Hase und der Igel

Ein Märchen der Gebrüder Grimm.

Wer kennt es nicht, das spannende und lustige Märchen vom Hasen und vom Sweinegel? "Diese Geschichte ist lügenhaft zu erzählen, Kinder, aber wahr ist sie doch… Die Geschichte aber hat sich so zugetragen: Es war an einem Sonntagmorgen…"

Dieses Stück bietet Gesellschaftskritik pur, verpackt in der Form des Märchens über den Hochmut. Märchen sind ja ursprünglich als Geschichten für Erwachsene entstanden. Es eignet sich sehr gut z.B. für eine Ausstellungseröffnung oder eine festliche Einladung, da es sehr kurz ist. Häufig spielt Veit Utz Bross es auch in Verbindung mit Rotkäppchen. Meisterhaft versteht er es, die Zuschauer mit seinen Marionetten in Bann zu ziehen.

