Der diesjährige Albschreiber der Literaturtage in Albstadt, Thomas Faltin, ist ein passionierter Wanderer und Fotograf. Während der Literaturtage stellt er in der Stadtbücherei Ebingen über vier Wochen hinweg einige seiner schönsten Landschaftsbilder von der Schwäbischen Alb aus. Auch Motive aus Albstadt und der Umgebung werden dabei sein. „Von der Seele der Schwäbischen Alb“ lautet der Titel der Ausstellung – die Besucherinnen und Besucher können sich also darauf freuen, ihre wunderschöne Heimat ganz neu zu entdecken. Die Vernissage findet am Dienstag, dem 5. November um 19:30 Uhr statt.

Thomas Faltin ist seit vielen Jahren Redakteur der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten. Er schreibt außerdem auch Sachbücher und Romane – und er fotografiert. Häufig bricht er dazu mitten in der Nacht von seinem Zuhause in Nürtingen auf, um den Sonnenaufgang irgendwo auf einem Aussichtspunkt der Alb zu erleben. Seine Fotografien fangen die Schönheit und den Zauber der Alb ein, um sie durch Faltins liebevollen Blick an den Betrachter zu vermitteln. Jedem Motiv stellt der heimatverbundene Schwabe einen Sinnspruch oder einen Gedanken zur Seite. So können die Ausstellungsbesucher ganz tief in die Seele der Schwäbischen Alb eintauchen.