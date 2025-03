Von Donauwellen und Neckarperlen

Zum Frühlingsfest in Alt-Hoheneck laden wir ein zu einer literarischen Flusskreuzfahrt. Flüsse sind weltweit ein Quell der Literatur. Doch der Neckar ist das wahre Gewässer der Geistesgrößen: Schiller, Hegel, Hölderlin, Mörike, Kerner, Uhland, Hilde Domin, Hermann Lenz – kaum eine andere Region hat so viel Einfluss auf die literarische Entwicklung Deutschlands gehabt. Aber damit nicht genug. Jeder Fluss hat Kulturräume geöffnet. So viel Stoff für Geschichten und Romane, aus denen wir lesen. Wir lassen auch die Flüsse selbst zu Wort kommen. Neckar, Donau, Rhein und Spree erzählen, wie es ihnen heute geht: begradigt, kanalisiert, verschmutzt oder gerettet. Kommen Sie an Bord! ANMELDUNG ERBETEN an vorlesescheune@posteo.de

Bald gras ich am Neckar. An der schönen blauen Donau. Der Vater Rhein – Flüsse ziehen sich durch Musik und Literatur. Goethe, Victor Hugo, Clemens Brentano, Heinrich Heine, Heinrich Böll sind nur ein paar der berühmtesten Rhein-Schriftsteller. Doch der Neckar ist das wahre Gewässer der Geistesgrößen: Schiller, Hegel, Hölderlin, Mörike, Kerner, Uhland, Hilde Domin, Hermann Lenz – kaum eine andere Region hat so viel Einfluss auf die literarische Entwicklung Deutschlands gehabt. Aber damit nicht genug. Jeder Fluss hat Kulturräume geöffnet. Die Donau steckt voller Geschichten aus Wien, Prag und Budapest. Die Wolga, der Don, der Mississippi, die Seine, die Loire, der Amazonas, der Douro, der Nil, allein die Nennung der Namen löst in uns Welten aus. Und dann die Politik: Oder-Neisse, Weißwurst-Äquator, Donau-Monarchie, Flucht über die Elbe, der Erbfeind am Rhein. So viel Stoff für Geschichten und Romane, aus denen wir lesen. Wir lassen auch die Flüsse selbst zu Wort kommen. Donau, Rhein und Spree erzählen, wie es ihnen heute geht: begradigt, kanalisiert, verschmutzt oder gerettet. Kommen Sie an Bord zu einer literarischen Flusskreuzfahrt.ANMELDUNG ERBETEN an vorlesescheune@posteo.de