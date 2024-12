Von einer, die auszog, das Fürchten zu lernen - Theaterstück nach dem bekannten Märchen der Brüder Grimm für Kinder ab 5 Jahre

Zack, der cholerische Messerwerfer aus dem Zirkus, kann es nicht fassen: Clownin Trimoli soll sich noch nie gegruselt haben! Gänsehaut, Atemnot, ein Herz, das plötzlich in die Hose rutscht; nichts von dem ist Trimoli jemals widerfahren. In so einem Fall ist ein skrupelloser Grusellehrmeister gefragt. Zack gibt sich alle Mühe, um Trimoli das Fürchten zu lehren. Er nimmt sie mit auf den Friedhof, spukt im Kirchturm umher, schickt sie durch die Geisterbahn. Doch wie kann man jemanden ein Gefühl zeigen, dass er noch nie gehabt hat?

Bei dem ganzen Spektakel ist Trimoli so aufgeregt, dass sie am Ende das Gruseln ganz vergessen hat. Eine schwere Nuss, die Zack da knacken muss. Erst als Zack entnervt aufgibt und Trimoli allein stehen lässt, da plötzlich …

Eine erhellende Erzählung über das Leben und die Erkenntnis, sich selbst entdecken zu müssen für Kinder von 5 bis etwa 11 Jahren.