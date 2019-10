Der Name entstand in Anlehnung an dieübertrageneHerkunft der Texte –VON ENNA RAUS!Die Musikwird dem Genre Schwaben-bzw. Dialekt-Rockzugeordnet. Mit den teils witzigen teils sozialkritischen Texten wird das Publikum direkt am Puls der Zeit gepackt –und dies aufgrund des Dialekts sehr verständlich!Da dreiderfünfBandmitglieder ausgesprochene Multi-Instrumentalisten sind,werden ab und andie Instrumente durchgewechselt. So bleibendie Songs für den Zuhörer immer spannend:mal gelassen, mal perkussiv, mal progressiv.Ins Leben gerufen wurde VON ENNA RAUS im Jahr 2018 von Jürgen Retter ausGundershofen. Inspiriert durch den lokalen Dialekt war schnell klar, dass diese Band mit eigenen schwäbischen Titeln auftreten wird. Brandaktuelle Themen gepaart mit schwäbischem Rock’n’Roll!Um der Musik eine Strukturzu geben,holte sich Jürgen Retter(Gesang, Tenor-Gitarre, Perkussionund Schlagzeug)vierbefreundete,lokaleMusiker mit ins Boot:-Lukas Moser aus Ingstetten (Schlagzeug, Gitarre, Perkussion, Klavierund Orgel)-Michael Baumann aus Justingen (Klavier,Orgel,Perkussion,Schlagzeugund Marimba)-Gerhard Stanke aus Senden (Gitarre)-Armin Klopfer aus Ennahofen (Bass und Chor-Gesang)Nach der Vervollständigung der Debüt LP „SO WIE MR’S NO BROCHT HEN“ (auf Hochdeutsch: so wie wir es hinbekommen haben)und ihres Live-Debüts im Januar 2019sind nun die Musiker 2019 live auf den unterschiedlichstenVeranstaltungen als Rock-oder Akustik-Band zu hören.