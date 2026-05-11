von Georg Friedrich Händel

In Händels Oper »Orlando« schlägt Liebe in Eifersucht und Wahnsinn um. Zwischen Ritterruhm und seinen Gefühlen hin- und hergerissen, verliebt sich die Titelfigur Orlando in die Königin Angelica, deren Herz jedoch Medoro gehört.

Orlando fühlt sich von Angelica verraten, und auch Dorinda stört sich an dem Paar: Sie ist unglücklich in Medoro verliebt. Aus Orlandos Eifersucht wird rasende Wut und er versucht, Angelica und Medoro umzubringen. Doch der Zauberer Zoroastro kann die beiden retten und schließlich auch Orlando von seinem Wahnsinn befreien. Dem reumütigen Orlando wird vergeben und die Oper mündet in einem versöhnlichen gemeinsamen Abschluss.