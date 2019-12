Fräuein Smillas Gespür für Schnee

Als ihr Nachbarsjunge Jesaja vom Dach ihres Kopenhagener Wohnhauses stürzt, will Smilla Jaspersen nicht an einen Unfall glauben. Sie ist der festen Überzeugung, dass jemand das Kind, das wie sie aus der indigenen Bevölkerung Grönlands stammt, verfolgt hat. Gemeinsam mit ihrem Nachbarn, einem geheimnisvollen Mechaniker, stellt sie Nachforschungen an, die sie bald selbst in die Schusslinie scheinbar übermächtiger Gegner bringt. Ihre Recherchen führen Smilla und den Mechaniker bis ins ewige Eis, wo Jesajas Vater Jahre zuvor bei einer Expedition unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen war. Dort stoßen die beiden auf eine Verschwörung ungeahnten Ausmaßes.

Die Bühnenfassung von Peter Høegs Packeis-Krimi konzentriert sich kammerspielartig auf seine unangepasste Protagonistin, die trotz aller Widrigkeiten ihre Suche nach der Wahrheit und ihrer eigenen Identität nicht aufgibt.