Von hier für alle – Bücher aus und über Baden-Württemberg

Im Rahmen der 43. Baden-Württembergischen Literaturtagefindet eine Ausstellung in der Tourist-Information statt - 300 aktuelle Titel aus dem Bücherland im Südwesten.

Kein Zweifel: Baden-Württemberg ist ein Bücherland! Eindrucksvoll zeigt das die Wanderausstellung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels Baden-Württemberg Von hier für alle, die während der Literaturtage in Bad Mergentheim Station macht. Die Schau versammelt rund 300 Bücher aus vielen, auch baden-württembergischen Verlagen – überwiegend belletristische Titel von Autorinnen und Autoren mit Baden-Württemberg-Bezug, aber auch Bücher über Baden-Württemberg.

Zu finden ist die Ausstellung in der Tourist-Information im Alten Rathaus, wo eine gemütlichen Sitzecke dazu einlädt, die Bücher nicht nur anzuschauen, sondern auch ausgiebig darin zu blättern.

Und weil die Tourist-Information auch als Festivalbüro fungiert, können Sie sich bei der Gelegenheit auch gleich über kommende Events der Literaturtage informieren, Tickets kaufen oder sich für Lesungen und Veranstaltungen anmelden. Apropos: Im Rahmen der Ausstellung liest Hannah Häffner aus ihrem Roman Die Riesinnen (siehe 19. September).

In Kooperation mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels Baden-Württemberg e.V.

Anmeldung: Nicht erforderlich.

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 09:00 bis 17:00 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 10:00 bis 15:00 Uhr