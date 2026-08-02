Von Himmel und Erde

Bei den Konzerten im September stehen drei ganz besondere Werke auf dem Programm.

Eröffnet wird der Abend mit einer der bedeutendsten deutschen Komponistinnen des 19. Jahrhunderts: Emilie Mayer und ihrer kraftvollen „Faust-Ouvertüre“, die Gretchen in den musikalischen Mittelpunkt stellt.

Mit „Die Moldau“ von Bedřich Smetana folgt eines der bekanntesten Werke der klassischen Musik, bevor zum Finale Gustav Holsts „Die Planeten“ erklingt. Die monumentalen Klangeffekte und die Fülle an Klangfarben machen die siebenteilige Orchestersuite zu einem Vorbild der Filmmusik des 20. Jahrhunderts.

Das Sommerprojekt findet in Kooperation mit der Cappella Aquileia statt. So unterstützen Mitglieder des Orchesters der Opernfestspiele Heidenheim die Probenarbeiten des Nachwuchsorchesters und die Dozierenden der Streichinstrumente spielen bei den Konzerten mit.