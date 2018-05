Von Hummer bis Lamborghini - Tag der offenen Tür bei der Odenwald Garage

Die Sportwagenvermietung Odenwald Garage lädt recht Herzlich zum diesjährigen Tag der offenen Türe am Samstag, den 2. Juni ein. Ab 11 Uhr können die Besucher wieder diverse Sportler und Supersportler Probefahren und bestaunen.

Das Mosbacher Brauhaus sowie der Delish Dream Foodtruck sorgen für die Verpflegung, Getränke übernehmen die Jungs und Mädels der Freiwilligen Feuerwehr Helmstadt und der Kuchen zum Nachtisch wird von »Lolo´s and Friends« serviert. Für die kleinen Gäste wird es eine Hüpfburg von der Sportwagenvermietung Lerchl und diverse Bobby Cars zum ausprobieren geben. Auch die Autoarena Ilsfeld wird einige ihrer Prachtstücke ausstellen. Die Wohnmobilvermietung Lerchl, die ebenfalls eines ihrer Mobilen Heime mitbringt, sowie der Party Bus Partyliner 69 (bekannt aus dem TV) wird am Samstag vor Ort sein.

»Blackchip Performance« wird in Sachen Leistung und Leistungsmessung Rede und Antwort stehen und Biposto, die nun auch in den Motorwelten in Böblingen eingezogen sind, stellen einige Oldtimer zum bestaunen (und kaufen) zur Verfügung. Die Fahrschule MC- Drive informiert über alles Rund um den Führerschein und DJ P sorgt für abwechslungsreiche Musik während und nach der Veranstaltung. Die Tanzgruppe Culture Crossover zeigt ihren neusten Showact und MR Filmproduction wird alles in bewegten Bildern aufzeichnen. »Green Chilled Zone« werden sich neben »Tuningplazza« ebenfalls präsentieren. Später hat die Odenwald Garage noch eine kleine Show vorbereit und am Abend wird dann mit allen Freunden, Kollegen, Partnern und Kunden bei Longdrinks an der Bar gefeiert. sob

Sa. 2. Juni, Sportwagenvermietung Odenwald Garage

Helmstadt-Bargen, www.odenwaldgarage.de