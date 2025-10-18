Von künstlicher Intelligenz zur Lern- und Erlebniswelt

Starten Sie Ihre Entdeckungstour in den IPAI SPACES im Zukunftspark Wohlgelegen und erfahren Sie mehr über das europaweit führende KI-Projekt. Nach einer kurzen Stärkung geht es weiter zum größten Science Center Deutschlands, der experimenta.

Entlang des Neckarufers führt die Tour durch das preisgekrönte Stadtquartier Neckarbogen, stets begleitet vom Thema Nachhaltigkeit. Unterwegs passieren Sie u. a. die Innovationsfabrik 2.0, ein Symbol für Heilbronns dynamische Entwicklung.

Anmeldung in der Heilbronner Tourist-Information oder direkt online.

Ein Tagesticket im HNV-Gesamtnetz ist inklusive. Um diesen Service nutzen zu können, muss das Ticket bereits vorab gekauft werden. Bus und Stadtbahn können dann drei Stunden vor der Führung und im Anschluss bis Betriebsschluss genutzt werden.