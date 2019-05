Von Kellern und Gruben

Nach dem Abriss der Bebauung auf dem Katharinenhofareal zwischen Katharinen- und Hofstattstraße konnte das Gelände im Rahmen einer neunmonatigen Rettungsgrabung archäologisch untersucht werden. Die Ausgrabungen erlaubten einen Einblick in die spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Bebauungsgeschichte des Areals und lieferten somit Informationen zur Parzellen- und Gebäudestruktur aus der Zeit vor dem Stadtbrand von 1726. Darüber hinaus konnten große Mengen von Befunden aus der Frühphase der Siedlung Reutlingen erfasst werden. So wurden Reste der früh- und hochmittelalterlichen Bebauung wie Grubenhäuser oder Erdkeller dokumentiert, die zeitlich zum Teil bis ins 7. Jahrhundert zurückreichen.

Die Referentin ist bei der Firma ArchaeoConnect GmbH in Tübingen tätig und leitete die Ausgrabungen auf dem Katharinenhofareal. Frau Harding studierte Archäologie des Mittelalters sowie Geschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit in Tübingen. In den vergangenen Jahren arbeitete sie im Rahmen von Universitätsprojekten sowie als Angestellte des Landesamts für Denkmalpflege.