Von Kerzenschein & Handarbeit

In der Stadtbücherei findet ein Abend für junge Erwachsene statt, der Kreativität, Entspannung und Buchinspiration verbindet – ganz im Stil des 19. Jahrhunderts.

Zwei Stunden lang kann entweder an der eigenen Handarbeit oder an kleinen Lesezeichen gehäkelt oder gestrickt werden. Bitte dafür eigene Handwerksmaterialien wie Häkel- oder Stricknadeln mitbringen sofern vorhanden. Zusätzlich lädt ein kleiner Basteltisch dazu ein, Buchseiten in kunstvolle Kleinigkeiten zu verwandeln. Der Abend wird von warmem Kerzenschein, sanfter klassischer Musik und einer gemütlichen Atmosphäre begleitet, die an literarische Salons vergangener Zeiten erinnert. Dazu gibt es Tee und Kekse. Ergänzt wird das Programm durch die Möglichkeit zum Austausch über Lieblingsbücher sowie eine Buchausstellung von Jane Austen bis Bridgerton.