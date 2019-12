Von Klängen und Farben

Familienkonzert mit Werken von Ludwig van Beethoven und Mitgliedern des SWR Symphonieorchesters. Ludwig van Beethoven feiert 2020 seinen 250. Geburtstag und wir dürfen in seinem Kompositionslabor herumstöbern.

Gemeinsam mit acht Musikern experimentieren wir mit musikalischen Substanzen und bringen – wie Ludwig in seinen Variationen WoO 45 – eine Melodie auf vielfältige Art und Weise zum Klingen. Wie sich das wohl anhören wird? Im Anschluss daran gehen die Kinder auf Entdeckertour. Was haben Beethoven, Banksy und Beuys gemeinsam? Sie waren Rebellen! Sie zeigten Dinge, die man zuvor nicht gesehen und gehört hat. In der interaktiven Museumserkundung nach dem Konzert gilt es solche Kunstrebellen näher kennenzulernen. Und jeder darf natürlich auch ein eigenes Kunstexperiment machen! Eine Kooperation mit dem SWR Orchester.