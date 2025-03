Dettingen hatte zu früheren Zeiten zwei Kloster. Auf dieser Wanderung starten wir am ehemaligen Beguinenkloster und wandern ins Mönchstäle. Dabei erfahren wir etwas über das Leben der Beginen und Terziaren. Wir erfahren, was mit den Niederlassungen passierte. Am Ende jeder Wanderung gibt es eine Erfrischung und etwas zu essen. Die Wanderung ist kostenlos, Vesper muss bezahlt werden.