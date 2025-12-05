Kuttner erklärt die Welt. Dazu braucht er nicht viel: eigentlich nur einen Laptop, eine Leinwand und sich selbst.

An jedem Abend nähert er sich einem anderen großen Thema der Menschheit, dabei kann es um so Grundsätzliches wie Liebe, Sex, Autos, Fußball, aber auch um so diffizile Probleme wie das Demokratisierungspotenzial des deutschen Schlagers, die Politiktauglichkeit mittelamerikanischer Rauschkakteen und die ästhetischen Irrungen Mick Jaggers gehen. Das Prinzip dahinter ist immer gleich: Jeder Abend besteht A aus den Videos und B aus Kuttner, dem Mann, der sie vorab aussucht, zerschnipselt und schließlich auf der Bühne präsentiert. Hierbei bedient sich Kuttner an Höhepunkten und absurden Momenten der internationalen Film- und Fernsehkultur. Doch so unterhaltsam, lehrreich und witzig die Schnipsel auch sind – der wahre Reiz liegt erst in der pointierten Kommentierung durch Kuttner.

Die Videoschnipselabende werden seit 1996 von Radiolegende und Theatermacher Jürgen Kuttner Monat für Monat an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin veranstaltet und haben längst Kultstatus erreicht. Von Hamburg über München bis Wien und Zürich war Kuttner bereits zu Gast an renommierten Theatern. Und nun auch in Heilbronn, wo er in der letzten Spielzeit mit »Schwabenpower« seine Premiere auf dem Theaterschiff Heilbronn feierte. Freuen Sie sich nun auf die Fortsetzung und hochintelligente, inspirierende und ebenso witzige Einsichten an nicht zu überbietender Fernsehunterhaltung. Mit Jürgen Kuttner

Weitere Infos auf www.theaterschiff-heilbronn.com/von-kollateralschlager-bis-kehrwoche