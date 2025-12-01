Rainer Moritz’ Schlittenfahrt durch die Welt der Weihnachts- und Winterschlager.

Nein, es geht nicht um Dauerberieselungssongs wie »Last Christmas« oder »Driving Home For Christmas«. Der in Heilbronn geborene Autor und Experte für leichte Musik Rainer Moritz kümmert sich lieber um den deutschen Schlager. Was fällt dessen Interpreten ein, wenn es nicht um Frühlings- oder Strandgefühle geht, sondern um Schneeflocken, Tannenbäume oder Weihnachtsfeiern. Gehen Sie mit ihm auf eine Reise in die Kulturgeschichte des Winterschlagers, lassen Sie sich betören von Vico Torriani (»Zwei Spuren im Schnee«), Conny Froboess (»Hei, hei, hei, so eine Schneeballschlacht«), Elisa Gabbai (»Winter in Kanada«), Heintje (»Schneeglöckchen im Februar, Goldregen im Mai«) oder Frank Ifield (»So leicht lernt man das Jodeln«), und hören Sie zuletzt, was Andrea Berg und Helene Fischer zu singen haben, wenn sie sich auf eisige Schlittschuhbahnen begeben.