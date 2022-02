Von Kopf bis Fuß auf Mode eingestellt

Die Schauspielerin Silvia Passera und die Pianistin Poldy Tagle laden zur Matinee ins StadtMuseum Fellbach ein. Im Rahmenprogramm der wiedereröffneten Sonderausstellung "Das kleine Schwarze – La petite robe noire" begeben sich die beiden Künstlerinnen auf eine musikalisch-literarische Reise quer durch die Modegeschichte vergangener Jahrzehnte.

Immer wieder spielt die Mode mit all ihren Erscheinungsmerkmalen und ihrer Wirkung eine große Rolle in der Literatur. Silvia Passera hat sich hierfür auf eine Spurensuche durch ausgewählte Werke begeben. Die von ihr vorgetragenen Zitate und Anekdoten werden von Poldy Tagle mit ausgesucht stimmungsvollen Stücken am Klavier begleitet. Mit ihrem Programm wagen die beiden Künstlerinnen eine besondere und emotionale Annäherung an das Phänomen Mode.

Sollte die aktuelle Situation es zulassen, werden zur Lesung Sekt und Gebäck gereicht.

Karten gibt es ab 10. Februar 2022 beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 7, 70734 Fellbach, Telefon 0711 580058.

Es gelten die aktuellen Corona-Richtlinien.