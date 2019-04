Von kornblumenblauen Mitsommernächten und schweigenden Wäldern

Autorenführung durch die Sonderausstellung "LYS - Eine Hommage an das Licht des Nordens" von Sandra Bartocha, Bartocha Photograpiy, Potsdam.

Auf der Suche nach der Seele der großen nordischen Landschaften war die renommierte Naturfotografin Sandra Bartocha vier Jahre mit ihrem Kollegen Werner Bollmann unterwegs: von den lichten dänischen Wäldern und Feldern im Süden bis zu den blauen Gletschern Spitzbergens im Norden, von der sturmgepeitschten Küste Norwegens im Westen bis in die dunklen Wälder Finnlands im Osten. Die Ausstellung LYS spiegelt ihre ganz persönliche Geschichte, geschrieben mit ihren Bildern, Texten und in dieser Führung auch mit ihren Worten, Erlebnissen und Herausforderungen. In Wanderstiefeln und auf Schneeschuhen, mit Kajak und Katamaran, auf Schneemobil und Hundeschlitten haben sie frierend, schwitzend, nass bis auf die Haut und tausendfach gestochen zahlreiche Abenteuer mit spannenden wie stillen Momenten erlebt. Ihre Bilder sind eine Essenz dessen, was sie gesehen und empfunden haben in langen Polarnächten, auf sturmumtosten Inseln, in kornblumenblauen Mitsommernächten und schweigenden Wäldern.