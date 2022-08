Von Madame X bis Madmoiselle Y

IL GUSTO CANTATA

Vergessene Komponistinnen

Suzanne Jerosme | Sopran

Claire Genewein | Flauto traverso

Anaïs Chen | Violine

Jonathan Pešek | Violoncello, Viola da Gamba

Daniele Caminiti | Laute

Jörg Halubek | Cembalo und Orgel

PROGRAMM

Werke von Élisabeth-Claude Jacquet de la Guerre, Isabella Leonarda, Mrs. Philharmonica, Barbara Strozzi, Antonia Bembo u.a.

Kaum jemand kennt ihre Namen und gleich gar nicht, wofür sie standen und stehen:

Trotz aller Verbote und sozial-geschichtlichen Verdikte hat es jederzeit Frauen gegeben, denen es gelang, als Interpretinnen, Pädagoginnen oder Komponistinnen von Musik, also Künstlerinnen von heute, Gehör zu finden. Dass sie sich in einer so stark von Männern dominierten Welt eine Stimme verschafften, verweist auf Talent, macht sie außergewöhnlich und für uns heute so entdeckenswert wie ganz neu interessant. Mit diesem Konzert wollen wir einige Barock-Komponistinnen vorstellen und auf ein großes, noch weitgehend unbekanntes, Repertoire von hoher Qualität neugierig machen. »Vergessene Komponistinnen« sollen zukünftig auch in unseren Programmen ihren festen Platz finden.