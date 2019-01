Von Peter Kreuder bis Georg Kreisler

Uli Kalbrecht singt und spielt Schlager, Chansons, Couplets von den 1930er Jahren bis heute. Mal nostalgisch und besinnlich, mal frech, frivol und makaber. Ob er mit Paul Kuhn die Amanda auf der Veranda besingt oder mit Georg Kreisler von der unbekannten Barbara träumt, ob Fred Raymond es sich mit seiner Ruth gut gehen lässt oder Jacques Brel permanent von seiner angebeteten Madeleine versetzt wird – Frauen, die Liebe und deren Schattenseiten beherrschen einen beträchtlichen Teil des Programms. Aber auch Tiere, z.B. ein Huhn, ein Papagei, Schweine und Tauben spielen eine nicht geringe Rolle in dem musikalischen Reigen. Geographisch und kulturell ist der Bogen außerdem weit gespannt von der näheren Umgebung (Neckar, Rottenburg-Tübingen) und unserer bayrischen Nachbarschaft (Watzmann) bis hin zum Orient (Skandal im Harem) und der Antike (In der Bar zum Krokodil). Lassen Sie sich einfach überraschen und bringen Sie ruhig eine gehörige Portion Humor mit. Uli Kalbrecht lebt seit 1972 – mit einer kurzen Unterbrechung – in Tübingen und Umgebung. Er gibt allerdings mit diesem Programm sein Debüt als Solist und Sänger. Davor war er 15 Jahre lang Pianoplayer und Keyboarder der überragenden Rockoldieband Jackpot bis zu ihrer Auflösung 2016, seit etwa 5 Jahren spielt er bei der T-Bone-Bluesband Piano und Hammondorgel und tritt mit der Sängerin Diereni als Duo DU & Ich auf (Hommage an Hildegard Knef; Musik der 30er Jahre).