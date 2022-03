Von Rückschlägen und Chancen: Resilienz in New York City

Vortrag von Dr. Nicole Hirschfelder, Universität Tübingen. Die Corona-Pandemie traf New York so hart wie kaum eine andere Stadt auf der Welt,doch auch diese Katastrophe schienen die Bewohner*innen mitbeeindruckender Geschwindigkeit hinter sich zu lassen. Dass sich diemultikulturelle Metropole durch schwere Rückschläge nicht unterkriegenlässt, zeigte sie unter anderem schon beim Börsencrash 1929 und nach denAnschlägen vom 11. September 2001. Immer wieder beweisen die NewYorker einzigartiges Durchhaltevermögen, entwickeln große Kreativität imUmgang mit Herausforderungen und machen die Millionenstadt so zumSymbol für Hoffnung und Stärke. Diese Identität hat auch NicoleHirschfelder 2020 live miterlebt. Zur Zeit des ersten Lockdowns war sie –wie die anderen knapp neun Millionen Einwohner – gefangen in der Stadt,die bekannterweise eigentlich nie schläft. Zwei Jahre später denkt sie an dieseaußergewöhnliche Zeit zurück und zieht Bilanz.

Dr. Nicole Hirschfelder ist Dozentin für Amerikanistik an der UniversitätTübingen mit den Schwerpunkten Katastrophen und Desaster, Black LivesMatter, Feminismus, Ungleichheit und Unterdrückung. Sie ist assoziiertesMitglied des Sonderforschungsbereichs 923 "Bedrohte Ordnung -Gesellschaften unter Stress" und wurde als Nachwuchswissenschaftlerin indas Athene-Programm im Rahmen der Exzellenzinitiative der UniversitätTübingen aufgenommen.

• In deutscher Sprache

• Ort: d.a.i.-Saal

• Eintritt: frei

In Kooperation mit der Abteilung für Amerikanistik, Universität Tübingen