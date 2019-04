Von reinen Männern

Veranstaltungsreihe: Membrane. African Literatures and Ideas.

Lesung und Gespräch

Als Ndene das Video eines jungen Mannes sieht, dessen Leichnam exhumiert und über den Friedhof geschleift wird, weil er schwul war, beginnt Ndene der Vergangenheit dieses Mannes nachzuforschen. Doch dies führt an seiner Universität wie in seiner Familie zu Gerüchten, die ihn aus dem Gleichgewicht bringen. Der Roman „De purs hommes“ (Von reinen Mannern) behandelt die für seinen Helden einzig wichtige Frage: Wie findet man den Mut, man selbst zu sein, ohne sich selbst zu betrugen oder zu belügen? Und was ist der Preis dafür? Mohamed Mbougar Sarr beleuchtet auf subtile Art die in vielen afrikanischen Ländern tabuisierte Frage der Homosexualität.

When Ndene sees the video of a young man, whose body is being exhumed and dragged around the cemetery because he was gay, he begins a research into the young man’s past. But around him, at university and in his own family, suspicion and rumor rise and destabilize him. At the centre of “De purs hommes” (Of Pure Men) is the only big question which is of worth to its hero: how do you find the courage to be fully yourself, without betraying or lying to yourself, and at what cost? Mohamed Mbougar Sarr discusses the issue of homosexuality, a taboo in many African countries, in a subtle way.

Mohamed Mbougar Sarr. “De purs hommes”. Philippe Rey – Jimsaan 2018.

Textausschnitte werden auf Deutsch vorgetragen.Excerpts from the texts will be read in German.

Mit simultaner Übersetzung Englisch-Deutsch sowie einer konsekutiven Übersetzung Französisch-Deutsch.

A simultaneous English-German and a consecutive French-German translation will be provided.

Eintritt: Euro 10,-/8,-/5,- (Mittag 14-18 Uhr)