Für Les Brünettes ist die „4“ weit mehr als eine Zahl – sie sind vier gleichberechtigte Künstlerinnen, Sängerinnen, Songwriterinnen und Macherinnen. Und es ist ein wahres Glück, dass sich diese jungen Frauen auf ihren ganz eigenen Weg gemacht haben: The female way of a cappella. Les Brünettes haben das Genre dabei von altem Ballast und verstaubten Regeln befreit. Ganz gleich, ob Chanson, Soul, Rap oder Pop, neu arrangierte Songperlen oder eigene Kompositionen - was dabei entsteht ist unterhaltsam, anziehend und magisch wie das Leben selbst.

Juliette Brousset (Gesang)

Stephanie Neigel (Gesang)

Julia Pellegrini (Gesang)

Lisa Herbolzheimer (Gesang)