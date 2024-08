Musik erfinden - das können alle!

Das gemeinsame Erfinden von Musik ermöglicht Kindern an ihr musikalisches Erfahrungswissen anzuknüpfen, ihre künstlerische Gestaltungskraft zu entdecken und neue Hörwege zu begehen. Gleichzeitig stellt es Lehrende vor besondere Herausforderungen: Wie können Impulse aussehen, die Kinder in ein kreatives musikalisches Arbeiten führen? Wie unterstütze ich einen kreativen Prozess? Wie helfe ich Gruppen, die sich verlaufen haben? Was ist, wenn eine Idee oder gar ein Prozess zu scheitern droht?

Die Auseinandersetzung mit diesen Fragen ist ein guter Anfang, um das Musik-Erfinden in Grundschulen als bereicherndes, inspirierendes und gewinnbringendes Angebot zu gestalten - und selbst zu erleben.

Dozentin Dr. Elisabeth Theisohn nähert sich dem Thema von unterschiedlichen Richtungen an. Sie gibt Einblicke in didaktische Konzeptionen und Forschungsergebnisse zum gemeinsamen Komponieren in der Gruppe, stellt Materialien und Lernsettings vor und präsentiert unterschiedliche Methoden. Eigene kreative Prozesse der Teilnehmenden werden unterstützt und individuelle Lösungen zu Fragen der praktischen Umsetzung gemeinsam entwickelt.

Die Teilnehmenden lernen zudem Methoden und didaktische Prinzipien kennen, mit denen Kinder in Gruppen ins Musik-Erfinden kommen können und erproben aktiv unterschiedliche Materialien, die direkt in der Praxis umgesetzt und weitergeführt werden können.

Dozentin:

Dr. Elisabeth Theisohn lehrt und forscht als akademische Oberrätin an der Hochschule für Musik Freiburg im Bereich Lehramt Musik. In ihrer mit Auszeichnung abgeschlossenen Dissertation beschäftigte sie sich intensiv mit dem Gruppenkomponieren in der Schule, für das sie innovative didaktische Ansätze entwickelte. In ihre agile und kollaborativ ausgerichtete Arbeitsweise fließen vielfältige Lehrerfahrungen ein, die sie u. a. als EMP- und Rhythmikdozentin an Hochschule und sozialpädagogischer Fachschule, als Gymnasiallehrerin für Musik und Deutsch, als Fortbildnerin für Musik und Bewegung und als Musikvermittlerin beim Freiburger Barockorchester sammeln konnte.

Termin:

21. – 22. September 2024

Beginn Samstag 10.00 Uhr, Ende Sonntag 13.00 Uhr

Partner: Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs e.V.