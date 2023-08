Von Rommelsbach in die weite Welt. Auswanderergeschichten

Unter seinen Schätzen verwahrt das Tagebucharchiv in Emmendingen ein umfangreiches Konvolut von Familienbriefen in deutscher, französischer und englischer Sprache aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein dichtes Briefnetzwerk verbindet die Kinder und Enkel der Familie Reichenecker aus Rommelsbach von Wien und Prag bis nach Sizilien, ins französische Elsass und nach Nordamerika. Durch Hinzuziehung weiterer Dokumente ergibt sich eine Familiengeschichte, in der sich das durch politische Zwänge und wirtschaftliche Not geprägte Schicksal württembergischer Auswanderer im 19. Jahrhundert nacherleben lässt.

Die Referentin war Lehrerin für Deutsch und Französisch in Essen. Seit ihrer Pensionierung liest und transkribiert sie handschriftliche Dokumente, die das Deutsche Tagebucharchiv Emmendingen aufbewahrt. Frau Bezirksbürgermeisterin Gabriele Gaiser wird zur Begrüßung sprechen.