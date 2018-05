Hansjörg Ostermayer erzählt maritime Geschichten und verrät, wie sein Meeresrepertoire in gut dreißig Jahren als Storyteller zusammenkam. An der Klarinette lässt Isa Beck das Meer lebendig werden. Bald ist wieder Ferienzeit, dann wird der Erzähler zum Kanufahren auf der Loire entschwinden. Doch nicht vom eigenen Old Town Kanu und vom gemütlichen Flusswandern spricht er heute... sondern von Schiffen und Booten auf dem offenen Meer, als da wären... eine niederländische Fleute... ein schottisches Fischerboot... ein australisches Walfischboot... und ein amerikanischer Flugzeugträger. Zugegeben, eine seltsame Flotte. Doch hat jedes der erwähnten Seefahrzeuge seinen guten Grund, weshalb es einst ins Repertoire des Erzählers schipperte. Wer sich für Erzählkontexte interessiert, kommt heute ebenso auf seine Kosten wie Liebhaber der Seefahrt.