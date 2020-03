Von Schloss Lindich zu unbekannten Altertümern

Die historische Führung beginnt am Schloss Lindich. Über den Hauser Hof wandern wir entlang des Zimmerbachs zur Gedenkstätte der Schenken von Stauffenberg. Vorbei an der fürstlichen Domäne Stauffenberger Hof suchen wir die Anlage der prähistorischen Volksburg, hoch über dem Starzeltal, auf. Nach kurzem, steilen Anstieg überqueren wir das Gewann Thiergarten und beenden unsere Wanderung am Fuße des Martinsberg.