Von Schmetterlingen und Steckenpferden Öffentliche Probe - ZAHL WAS DU WILLST!

Spiel über die Verwandlung

Von Marc von Henning

Wir befinden uns im Backstage einer Zirkus- und Theatergruppe. Es ist ihre letzte Vorstellung. In der Form, wie sie jetzt arbeiten, werden sie nicht weiter machen. Keiner weiß, was als nächstes kommt. Im Ensemble, das aus älteren und jüngeren Darsteller*innen besteht, macht sich die Spannung des Abschieds breit. Heute Abend wollen sie dem Publikum eine besondere Freude machen. Dafür möchte jeder noch einmal in seine Lieblingsrolle schlüpfen. Es wird ein Theater ohne viel Worte. Clownerien, Absurdes und Kurioses wollen sie zeigen, verzaubern und zum Lachen verführen – doch dann geschieht etwas, was in den ganzen Jahrzehnten noch nie passierte, ein Zwischenfall, eine Lücke im Spiel, die nicht vertuscht werden kann, in der unerwarteterweise alles auf den Punkt gebracht wird.

„Von Schmetterlingen und Steckenpferden“ ist ein Schauspielprojekt, das mit einigem Witz – erst aus realistischer, dann aus poetischer Perspektive – sowohl die Kunst als auch die Notwendigkeit von Verwandlung zeigt.