Von Speeddating bis Nordic Stalking - über Beziehungen 2go

Wie konnte die traditionelle lebenslängliche Zweierbeziehung in nur einer Generation zum Auslaufmodell werden? Dr. G. Sprüngli, seines Zeichens Therapeut und Sexualforscher, weiss es, er war nämlich dabei. Dank der Gnade der frühen Geburt hat er die sexuelle Revolution in den Sixties miterlebt, als Frauen anfingen, aktiv am Geschlechtsverkehr teilzunehmen, wodurch alles sehr komplizert und zeitraubend geworden ist. Den Rest besorgte die digitale Revolution, die uns gerade ungefragt überrollt. Sie hat die Geschlechtsverkehrsanbahnung dramatisch beschleunigt. Vor ein paar Jahrzehnten musste sich ein Paar ewige Treue schwören, ohne sich jemals nackt gesehen zu haben, heute ist man schon vor dem 1. Date bestens über die Anatomie des Partners im Bilde.

„Zwei Menschen sind für eine harmonischche

Beziehung einfach zu viel!“

Werden wir das Internet in 50 Jahren – wenn es uns überhaupt noch gibt – rückblickend als Fluch oder Segen betrachten

Eines ist sicher: Für alle, die gerne andern Menschen

kostenlos am Bildschirm beim Vögeln zuschauen,

war es ein Segen

„Wenn Treue Spass macht, ist es Liebe“