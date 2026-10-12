"Von Wildgans und Phönix"

Tauchen Sie ein in die zauberhafte Welt fernöstlicher Erzählkunst mit berührenden Liebesgeschichten und lehrreichen Märchen.

Lassen Sie sich von der Weisheit alter Traditionen und der Magie zeitloser Erzählungen verzaubern, mal poetisch, mal humorvoll, stets voller Herz und Bedeutung.

Es erzählt Petra Horter vom Stuttgarter Märchenkreis e. V.

Musikalische Begleitung durch die Jugendmusikschule Gerlingen: Oliver Glückler an der Gitarre, Vera Glückler mit der Querflöte.