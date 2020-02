Von Zimmern auf die Südseite der Burg

Vom Parkplatz aus gehen wir am Zimmerbach entlang bergauf, bis wir nach links in Richtung Hexenlinde hinauf abbiegen. Unterwegs können wir in den Tümpeln und Gräben die ersten Frösche und Kröten beobachten. Von der Hexenlinde aus steigen wir den Zollerberg bis zum Mittleren Weg hinauf, dem wir zum unteren Parkplatz folgen. Hier steigen wir zum Naturschutzgebiet Zimmerner Halde und weiter über das Plateau nach Zimmern ab. Unterwegs genießen wir tolle Ausblicke.