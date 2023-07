VoNo & Lone Larsen

PROGRAMM

Ann-Sofi Söderqvist | *1956

"Crossroads" (2022)

Dominique di Orio | *1984

"The visible world" (2014)

Stuart Beatch | *1991

"I am like many" (2018)

David Lang | *1957

"Make peace"

Marie-Claire Saindon | *1984

"When a thought of war comes" (2020)

Henrik Dahlgren | *1991

"Before the west"

Martin Åsander | *1987

"O magnum mysterium"

Improvisation und Volksmelodien

MITWIRKENDE

Vokalensemble VoNo

Leitung: Lone Larsen

18:30 - 19:15 Uhr | Kulturzentrum Prediger

Künstlergespräch mit Lone Larsen. Moderation Julia Berkenhoff

"If you can make peace, make peace - in the heavens - in us - in all the world"

Eines der spannendsten Vokalensembles der Gegenwart gastiert mit seiner charismatischen Chorleiterin Lone Larsen zum zweiten Mal beim Festival mit aktuellen gesellschaftspolitischen Texten und Vertonungen: Es geht um den Frieden in der Welt, zwischen den Menschen und in der rast- und ruhelosen menschlichen Seele. So klingt die Chormusik der Zukunft!

www.vono.se