Auch in diesem Jahr bietet die Spitalmühle wieder das beliebte Format „Musik im Spitalhof“ an.

An verschiedenen Donnerstagen von Juni bis September lädt die Spitalmühle ab 16.00 Uhr zum gemütlichen Beisammensein mit Musik ein. Verschiedene Musikerinnen und Musiker bieten ein breites Spektrum an musikalischer Unterhaltung an. Ab 17.00 Uhr gibt es zum Vespern einen „Mühlenteller“

Bei Regen findet es im Cafè der Spitalmühle statt.