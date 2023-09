Der Tag der Kulturen zeigt die Vielfalt der Kulturen in der Stadt. An diesem Tag kommen Gmünderinnen und Gmünder unterschiedlicher Herkunft zusammen, um ihre Traditionen, Musik, Tanz und kulinarischen Genüsse zu teilen. Es gibt bunte Paraden, kulturelle Aufführungen und Stände mit internationaler Küche. Der Tag der Kulturen soll das Verständnis zwischen den verschiedenen Kulturen fördern und so zu einer funktionierenden Stadtgesellschaft beitragen.