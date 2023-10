Im Märchenchaos

Die böse Hexe hat den Prinzen verhext und er ist von seiner Kindheit an verflucht - alle Mädchen verlieben sich in ihm vom ersten Augenblick an, was Chaos und Unruhe im Königreich stiftet . Damit er sich von diesem Fluch befreien kann, muss er seine wahre Liebe finden. Dafür muss er den Schmetterlingen folgen, damit sie ihn zu seinem Glück führen. Eines Tages trifft er auf eine als Junge verkleidete PIRATIN, die während ihrer räuberischen Schatzjagd im Königreich von den Wachleuten des Königs gefangen genommen wird. Das Herz der Piratin ist gebrochen und der Prinz muss feststellen, dass sein "verführerischer" Fluch keinerlei Wirkung auf sie ZEIGT.

Der König verspricht der Piratin die Freiheit, als Gegenleistung muss sie allerdings den Prinzen gegen Honorarleistungen auf seiner abenteuerlichen Reise begleiten und ihm helfen sein Glück zu finden. Es ist den beiden bestimmt, den Weg ins Wunderland gemeinsam zu gehen, eine wahre Freundschaft aufzubauen, das Geheimnis der "Schmetterlinge... im Bauch" zu lüften und den wahren Schatz - die Liebe - zu finden.

Eine phantasievolle, abenteuerliche Geschichte von Kristina Simonenko und SKY Move Studio, vollgespickt mit Luftakrobatik vollführt von SKY Move-Artisten, begleitet von Kampfszenen durch Künstler der Staufensaga und turnerischer Darbietung der Athleten vom TV Wetzgau lässt die Herzen von jedem Zuschauer höher schlagen.