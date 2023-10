Am 4.November findet unter dem Motto "Never too old to pogo – old teenage rumble" eine Birthdaybash Party der Superlative statt. Gleich dreimal gibt es was zu feiern. Zum einen sind BARACKCA aus Budapest auf ihrer 30-Jahres-Tour und präsentieren Hardcore-Punk gepaart mit Melodie und kompromisslosen politischen Texten in ungarischer Sprache. Eine weitere Band zelebriert einen Geburtstag, wenn auch verspätet, da wegen Corona das 30. Juhubilirium ausfallen musste. WÄRTERS SCHLECHTE feiern mit uns 32 Jahre Bühnenpräsenz, bieten Streetpunk mit Einflüssen aus Hardcore-Punkrock und Melodie, und sind dabei keineswegs müde oder leise. Denn der Dritte im Bunde ist das Punkrocker-Urgestein "Nuggele", der Frontmann der Band, der einen runden Geburtstag feiert. Aus der Schweiz reisen die Hardcore-Punx von DEFUSED an und heizen dem Publikum mit rotzend sägenden schnellen Songs im Stil der Casualties ein. Auch mit dabei sind noch DIE SIFFER aus Marbac und DIE OPODELDOX aus Winnenden. KEIN POTENTIAL aus Welzheim eröffnen die Veranstaltung mit hämmerndem und kritischem Deutschpunk.