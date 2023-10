Schwäbisches Kabarett beim Musikverein Bargau am 04. November

Vorankündigung für das nächste Kabarett beim Musikverein Bargau: Jakob Friedrich stellt am 04. November 2023 sein Programm "I schaff mehr wie Du!" vor. In diesem Kabarett rund um das Arbeitsleben analysiert er in charmanter Art und Weise die schwäbische Mentalität sowie politische und wirtschaftliche Zusammenhänge. Jakob Friedrich ist seit knapp 20 Jahren Facharbeiter in der schwäbischen Metall- und Elektroindustrie. Doch auch nach so langer Zeit kämpft er noch mit Anpassungsschwierigkeiten, was nicht zuletzt daran liegt, dass seine Eltern aus Bremen kommen.