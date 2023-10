Themenführung: Albrecht Dürer und Hans Baldung Grien

Hans Baldung Grien (geboren 1484/85 in Schwäbisch Gmünd und 1545 in Straßburg gestorben) war der Individualist unter den Renaissancekünstlern nördlich der Alpen. Bis heute geben viele seiner Bilder Rätsel auf. Virtuos setzte er sich mit dem Formengut Dürers auseinander, in dessen Werkstatt er von 1503 bis 1508 tätig war. Verbunden blieben sich beide Künstler auch nach dem Weggang Baldungs aus Nürnberg.

Obwohl Baldung zu seiner Lebenszeit ein angesehener Künstler war, gilt er heute als „vergessener“ Künstler der deutschen Renaissance. Albrecht Dürer, 1471 in Nürnberg geboren und 1528 dort verstorben, ist dagegen vielen als bedeutender Künstler des 16. Jahrhunderts bekannt und war unter Zeitgenossen bereits berühmt. Die ähnlichen Bild-Motive beider Künstler zeugen von einer Inspiration des jüngeren Baldung durch den älteren Dürer. Trotzdem setzte Baldung die verwandten Themen gezielt mit seiner ganz eigenen Handschrift um.