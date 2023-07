Ausstellungsführung: Stadt - Land - Akt. Der Maler Hans Bucher aus dem Donautal

Museum im Prediger, mit Karin Schnabl

Hans Buchers außerordentliche künstlerische Begabung blieb lange der Öffentlichkeit vorenthalten. Erst in seinen letzten Lebensjahren wurden einige seiner Arbeiten auf regionaler Ebene rund um seinen Heimatort Fridingen a.d. Donau einem größeren Publikum gezeigt. Gut 20 Jahre nach dem Tod des Künstlers zeigt die Ausstellung „Stadt – Land – Akt“ nun eine repräsentative Auswahl seines Gesamtwerkes.

Karin Schnabl stellt die Schwerpunkte seines künstlerischen Schaffens mit besonderem Fokus auf Buchers Landschafts- und Großstadtbilder vor.

Hans Bucher (1929–2002), der an den Kunstakademien in Stuttgart (1951–53) und München (1953–55) studierte, ist in der süddeutschen Kunst des 20. Jahrhunderts eine Ausnahmeerscheinung. Erst spät wurde er einem größeren Publikum als der Maler des Donautals bekannt. Lange hielt er sich vom offiziellen Kunstbetrieb fern. Er mied die Öffentlichkeit und präsentierte seine Arbeiten nur ungern. Gleichsam im Verborgenen entstand so sein beeindruckendes Künstlerwerk, dem sich die Ausstellung mit Landschafts-, Großstadt- und Aktbildern widmet.

Gezeigt werden 70 Arbeiten, die großenteils zum ersten Mal überhaupt zu sehen sind. Die Ausstellung entsteht in Kooperation mit der Hans-Bucher-Stiftung, Fridingen an der Donau, die den umfangreichen bildnerischen Nachlass des Künstlers hütet.

Hans Bucher, dessen ebenfalls künstlerisch talentierter Onkel Franz-Xaver einige Jahre als Schullehrer in Schwäbisch Gmünd tätig war, wurde 1929 in Fridingen an der Donau geboren. Nach einer Lehre besuchte er zunächst die private Kunstschule im ehemaligen Kloster Bernstein in Sulz am Neckar. Zum Wintersemester 1951 zog er nach Stuttgart und von dort 1953 nach München, um jeweils an den Akademien der Bildenden Künste zu studieren. Unter seinen Lehrern in Stuttgart stieß er auf Hermann Sohn, der für seine kraftvoll kontrastierenden Farbflächen bekannt war, und auf Manfred Henninger. Dessen Freilichtmalerei mit ihrem spezifischen, expressiv gebrochenen Spätimpressionismus sollte in vielerlei Hinsicht prägend auf seinen Stil wirken, der auf Abstraktion verzichtete und der gegenständlichen Kunst stets verpflichtet blieb.

Bereits während des Studiums schuf Hans Bucher erste prägnante Großstadtbilder. In ihnen entwickelte er eine besondere Vorliebe für Darstellungen des städtischen Verkehrs, oftmals bei Dämmerung und in Dunkelheit mit elektrischer Beleuchtung. Den größten Raum in Buchers Œuvre nimmt die Landschaftsmalerei ein. Zur künstlerischen Gestaltung inspirierten ihn immer wieder die an reizvollen Motiven reiche Landschaft des oberen Donautals und des Hegaus.

Den dritten Schwerpunkt im künstlerischen Schaffen von Hans Bucher bilden zahllose Darstellungen knapp bekleideter oder nackter Männer. Die gezeichneten und gemalten Modelle sind in ihren Posen und Gesten sehr sinnlich wiedergegeben. Ihre teilweise überraschende Inszenierung mit langgezogenen, fließenden Linien in farbigen Kreiden auf dunklem Grund kommt derjenigen von Modezeichnungen nahe. Diese Aktbilder, die homoerotisch interpretierbar sind, spiegeln in hohem Maße sein Interesse an Körper- und Figurenstudien. Angesichts der Tatsache, dass Bucher nie fotografiert, sondern Erinnerungen und anderes Festhaltenswertes stets gezeichnet hat, kann ein dokumentierender Charakter dieser Blätter angenommen werden, einem Tagebuch gleich.