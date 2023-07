Filmabend: Hans Bucher und Fridingen an der Donau

Historische Film- und Hörfunkdokumente des Südwestrundfunks

kommentiert von Martin Blümcke, dem langjährigen Chefredakteur der Sendung LAND UND LEUTE im Süddeutschen Rundfunk

Der Filmabend begleitet die Ausstellung "Stadt – Land – Akt. Der Maler Hans Bucher aus dem Donautal", die den bislang wenig bekannten Künstler umfassend vorstellt.

Der aus Fridingen an der Donau stammende Maler ist in der süddeutschen Kunst des 20. Jahrhunderts eine Ausnahmeerscheinung. Einem größeren Publikum wurde er erst spät als der Maler des Donautals bekannt. Lange hielt er sich vom offiziellen Kunstbetrieb fern. Er mied die Öffentlichkeit und präsentierte seine Arbeiten nur ungern. Gleichsam im Verborgenen entstand so sein beeindruckendes Künstlerwerk, das sich durch eine ungewöhnlich temperamentvolle Koloristik auszeichnet. Großstadtbilder, Landschaftsmalereien und Männerakte machen den Hauptteil in Buchers Œuvre aus, dem sich das Museum im Prediger Schwäbisch Gmünd vom 29. Mai bis 8. Oktober in der Ausstellung „Stadt – Land – Akt“ widmet. Gezeigt werden 70 Arbeiten, die großenteils zum ersten Mal überhaupt zu sehen sind. Die Ausstellung entsteht in Kooperation mit der Hans-Bucher-Stiftung, Fridingen an der Donau, die den umfangreichen bildnerischen Nachlass des Künstlers hütet.