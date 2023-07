Siggi Schwarz Trio

Siggi Schwarz feiert 2023 sein 50-Jähriges Bühnenjubiläum und hat gerade seine Autobiografie „Rock’n’Roll Road“ veröffentlicht. In seiner langen Karriere hat er schon mit vielen Rock-Legenden von Aerosmith, Bryan Adams, Scorpions, Foreigner, Toto, Santana, Whitesnake bis hin zu ZZ Top im Studio und auf der Bühne zusammen gearbeitet. Siggi Schwarz ist eine Institution in Gitarrenangelegenheiten und er zählt zu den europäischen Spitzengitarristen. Seine Trio Besetzung besteht aus dem englischen Tastenmann Max Hunt, der als Keyboarder und Songwriter mit den Legenden YES und der Band Marillion zusammen gearbeitet hat. Sänger Tom Cròel ist unter anderem bekannt von "Tribute to Gary Moore". Die drei spielen eigene Interpretationen bekannter Rock Hits - virtuos, gefühlvoll und mitreißend.