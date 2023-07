PROGRAMM

Jazz Standards & Pop Songs

Eigenkompositionen und Bearbeitung baltischer Volkslieder

MITWIRKENDE | ESTONIAN VOICES

Mirjam Dede, Sopran

Maria Väli, Sopran

Kadri Voorand, Alt

Mikk Dede, Tenor

Rasmus Erismaa, Bariton

Aare Külama, Bass

"I've got you under my skin"

Die großartigen sechs "Estonian Voices" performen virtuos A-cappella-Perlen, die von Jazz, Folk und Pop beeinflusst sind, darunter Originalsätze und Bearbeitungen baltischer Volksmusik neben Pop-Balladen und internationalen Hits. Ausgereifteste Vokalartistik verbindet sich mit charmanter Leichtigkeit und einer Bühnenpräsenz, der man sich schwerlich entziehen kann. Ein Konzert mit "Wow"-Effekt!

www.estonianvoices.com