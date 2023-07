Künstlergespräch mit Willi Siber zur Finissage der B.A.R.O.C.K.E.P.R.A.C.H.TAusstellung

„Ich will faszinieren, was die Ästhetik und die Sinnlichkeit, was die Wechselwirkung von Licht und Raum, was den Zauber angeht, der uns wegführt von unserer funktionalen, nüchternen Welt“, sagt Willi Siber. Der 1949 geborene Bildhauer, Maler und Zeichner zählt zu den wichtigsten süddeutschen Künstlern von internationalem Renommee. In über 40 Jahren schuf er ein unverwechselbares Œuvre, das immer wieder durch neue Bild- und Formfindungen überrascht. Für sein in über 40 Jahren gewachsenes, ebenso facettenreiches wie originäres Werk erhält der Bildhauer, Maler und Zeichner in diesem Jahr den Kunstpreis der VR-Bank Ostalb. Die seit 2005 verliehene und mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung richtet sich an Künstlerinnen und Künstler, die sich innerhalb der Kunstszene in Südwestdeutschland hervorheben.

Mit der Auszeichnung ist die Ausstellung b.a.r.o.c.k.e.p.r.a.c.h.t verbunden, die vom 18. Juni bis 20. August 2023 in der Galerie im Prediger zu sehen ist. Gezeigt werden 25 teils mehrteilige Boden-, Wand- und Tafelobjekte. Das Hauptaugenmerk liegt auf aktuellen, in den letzten drei Jahren entstandenen Werken mit Interferenz- und Chromlackoberflächen und solchen, die mit Epoxidharz bearbeitetet wurden. Von diesen ausgehend unternehmen drei frühe Holzarbeiten einen Blick in die Vergangenheit.

Zur Ausstellung erscheint ein Katalog mit zahlreichen Werkabbildungen und Installationsansichten der Ausstellung (64 Seiten).Die Kunst von Willi Siber lässt sich in keiner Stilrichtung verorten – so groß wie die Bandbreite seiner künstlerischen Ausdrucksformen ist auch die Variationskraft seiner Bilder, Skulpturen und Objekte. Diese resultiert aus der steten Erforschung materialimmanenter Eigenschaften und der Erörterung fundamentaler Themen, die Willi Siber auf unterschiedlichsten Ebenen in seiner Kunst verfolgt: die Fragen nach dem Werkstoff, seiner Bearbeitung und Verwandlung, dem verwendeten Farben- und Formenkanon und die Fragen nach Raum, Licht und Ästhetik. In serieller Erarbeitung sucht er nach immer neuen Möglichkeiten, die Grundlagen sinnlicher Wahrnehmung auszuloten, das optische Wechselspiel von Zwei- und Dreidimensionalität, von Materialisierung und Entkörperlichung künstlerisch auszuschöpfen und weiterzuentwickeln.

Egal in welchem Material Willi Siber arbeitet, sein künstlerischer Prozess ist stets mit konsequenter Forschungsarbeit verbunden. Er ist ein Tüftler und verwendet oft Monate darauf, bestimmte Wirkungen zu erreichen und den Werkstoff zu beherrschen. Jede Arbeit begründet sich in einem Prozess vieler aufeinanderfolgender und genauestens aufeinander abgestimmter Arbeitsschritte, die sich letztlich in einem perfekten ästhetischen Ganzen artikulieren. Und ob aus Holz, Hartschaum oder Stahl, aus Bronze, Chromlack oder Harz – Willi Sibers Wand-, Boden- und Raumobjekte ziehen den Betrachter unweigerlich in ihren Bann, suchen ihn mit ihrer ästhetisch-sinnlichen Wirkung zu fesseln.

Der innovative Umgang Sibers mit dem Material wird in der Ausstellung im Weiteren in den Objekten mit Interferenz- und Chromlack-Oberflächen deutlich. Die in mehreren Schichten aufgetragenen Lackschichten changieren in ihrer Farbigkeit und erzeugen eine enorme Tiefenwirkung und Plastizität. Die Farbe ist dabei, wie in allen Arbeiten von Willi Siber, nicht bloß dekorative Hülle für die Form, sondern elementarer, plastischer Bestandteil und ebenbürtiger, sogar formgebender Werkstoff. Im Grenzbereich zwischen Malerei und Bildhauerei situiert, konfrontieren die Arbeiten den Betrachtenden bei jedem Standortwechsel mit unterschiedlichen Form-, Licht- und Raumerscheinungen und sich wandelnden Eindrücken: schwer und leicht, massiv und zart, hermetisch und durchlässig, organisch und konstruktiv, einfach und komplex, statisch und dynamisch. Diese Objekte bilden den Höhepunkt einer Werkgenese, deren Anliegen es ist, Phänomene von Farbe, Licht und Raum aufzuzeigen und Themen wie die Veränderbarkeit, Auflösung von Materie und Körperhaftigkeit zu behandeln.