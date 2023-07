Orgelkonzert | Bine Katrine Bryndorf

PROGRAMM

Dieterich Buxtehude | 1637 - 1707

Präludium E-Dur

Georg Böhm | 1661 - 1733

"Vater unser im Himmelreich"

Johann Sebastian Bach | 1685 - 1750

Passacaglia und Fuge c-Moll (BWV 582)

"Herr Christ, der einig Gottes Sohn" (BWV 1176)

Johann Ludwig Krebs | 1713 - 1780

Fantasia à gusto italiano

Michael Radulescu | *1943

Madrigali I - IX

Konzertaufzeichnung durch den Südwestrundfunk (SWR2).

Bine Katrine Bryndorf ist Professorin an der Royal Academy of Music in London und Domorganistin im dänischen Roskilde. Sie studierte bei Michael Radulescu, Gordon Murray, William Porter und Daniel Roth. Sie gewann mehrere Preise bei internationalen Orgelwettbewerben (Innsbruck, Brügge, Odense) und Wettbewerben für Kammermusik (Melk, Kopenhagen) und verfolgt seither eine ausgedehnte internationale Konzerttätigkeit als Solistin und Pädagogin.