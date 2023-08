Open Air Kino mit Der Gesang der Flusskrebse

Im Rahmen des Gmünder Sommers findet unter freiem Himmel die Open Air Kinoreihe im Remspark statt. Am Donnerstag, 7. September, um 20 Uhr, wird der Kinofilm "Der Gesang der Flusskrebse" gespielt. Der Einlass beginnt bereits um 19 Uhr.

Kya, gespielt von Daisy Edgar-Jones wurde im Alter von sechs Jahren von ihrer Familie verlassen und wird in den rauen Sumpfgebieten von North Carolina erwachsen. Jahrelang hielten sich hartnäckige Gerüchte über das „Marsch-Mädchen“ in Barkley Cove und isolierten die scharfsinnige und widerstandsfähige Kya von ihrer Gemeinde. Doch angezogen von zwei jungen Männern aus der Stadt, öffnet sich Kya schließlich einer neuen und verblüffenden Welt. Doch als Chase Andrews tot aufgefunden wird, gerät die schüchterne Kya schnell ins Visier der Ermittlungen. Während sich der Fall entwickelt, wird das Urteil darüber, was tatsächlich passiert ist, immer unklarer und droht die vielen Geheimnisse zu enthüllen, die im Sumpf lagen.