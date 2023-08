Open Air Kino mit Mission Impossible - Dead Reckoning

Im Rahmen des Gmünder Sommers findet unter freiem Himmel die Open Air Kinoreihe im Remspark statt. Am Samstag, 9. September, um 20 Uhr, wird der Kinofilm "Mission: Impossible - Dead Reckoning" gespielt. Der Einlass beginnt bereits um 19 Uhr.

Ethan Hunt, gespielt von Tom Cruise begibt sich auf seine siebte und bislang unmöglichste Mission: Gemeinsam mit seinem IMF-Team soll er eine neuartige Waffe ausfindig machen, die dazu in der Lage ist, die Menschheit an den Rand des Dritten Weltkriegs zu führen – und sieht sich gleich mit mehreren mächtigen Gegnern konfrontiert. Denn zahlreiche Schurken wollen ebenfalls in den Besitz des Schlüssels gelangen, der ihnen die Kontrolle über die mysteriöse Waffe geben würde. Doch der gefährlichste Feind hat weder einen Namen noch ein Gesicht: eine künstliche Intelligenz, die den Agenten immer einen Schritt voraus ist, aber selbst vollkommen unberechenbar agiert. Ein globaler Wettlauf um das Schicksal des Planeten beginnt – der Ethan Hunt gleichzeitig vor einige folgenschwere persönliche Entscheidungen stellt.